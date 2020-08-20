بكين: الصين وأمريكا ستبحثان النزاع التجاري في اتصال هاتفي
بكين - (د ب أ):
أفادت تصريحات صادرة عن الحكومة الصينية بأن الصين والولايات المتحدة تعتزمان معاودة بحث النزاع التجاري بينهما المستمر على مدار سنوات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن الدولتين اتفقتا على إجراء محادثة هاتفية بهذا الغرض، لكنها لم تشر إلى موعد محدد لهذه المحادثة.
وكان من المقرر بالأساس إجراء محادثات بين الجانبين مطلع الأسبوع الجاري لإجراء مراجعة للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة لكن اللقاء تم إلغاؤه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس الثلاثاء، أنه ألغى محادثات التجارة مع بكين.
وكان النزاع التجاري بين واشنطن وبكين قد تحول مؤخرا إلى نزاع تكنولوجي، حيث تعاملت واشنطن بحدة مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي ومع تطبيق تيكتوك على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما توترت العلاقات بين الجانبين أيضا بسبب جائحة كورونا حيث تتهم الولايات المتحدة الحكومة الصينية بعدم بذل جهود كافية للحد من انتشار الفيروس.
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