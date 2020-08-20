الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى مؤتمر للحزب الحاكم

بيونجيانج- (أ ف ب):

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون الى مؤتمر لحزب العمال الحاكم في يناير، لبحث ما وصفه ب"ثغرات" السياسة المتبعة ووضع خطة خمسية جديدة للاقتصاد المتداعي في هذه الدولة المعزولة.

ومثل هذا المؤتمر لا يعقد إلا بشكل نادر.

وأدلى كيم بهذا الاعلان خلال اجتماع عام للجنة المركزية للحزب الأربعاء عمد خلاله "الى تقييم الانجازات والثغرات" منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في 2016 كما أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وفي لهجة صريحة غير معتادة بالنسبة لبيونجيانج خلص الاجتماع الى ان "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت" وانه لم يتم تحسين مستويات المعيشة "بشكل لافت".

وأشار كيم الى "تحديات غير متوقعة ولا يمكن تجنبها في مختلف الجوانب وفي وضع المنطقة المحيط بشبه الجزيرة الكورية".

وقد فرض مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على كوريا الشمالية لحظر برامجها للاسلحة النووية والصواريخ البالستية التي شهدت تطورا سريعا في ظل حكم كيم.

وقال المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني هونغ مين لوكالة فرانس برس إن الاعتراف "بالتقصير هدفه تبرير عدم تمكن النظام من تحقيق الاهداف الاقتصادية التي حددها سابقا".

وأضاف أن توقيت الاجتماع في يناير تزامنا مع اقتراب تنصيب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر له دلالات أيضا.

والمحادثات بين بيونجيانج وواشنطن مجمدة منذ انهيار قمة هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنة الماضية.