السعودية توقع اتفاقية مع "إيرباص" لشراء 10 طائرات هليكوبتر

الرياض - (د ب أ):

أعلنت شركة الطائرات المروحية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هليكوبتر من طراز H125.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خططها لتوسيع أسطولها وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران في السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام تتسع لنحو 6 ركاب ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات.

وقالت إنها ستقوم بالاستفادة من هذه الطائرات لإطلاق خدمات جديدة تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.

وقال الكابتن آرنو مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية إنه من خلال توقيع هذه الاتفاقية، اتخذت شركة الطائرات المروحية خطوة كبيرة لتوسيع أسطولها وتطبيق خطتها التشغيلية الطموحة، التي ستساهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2019 شركة الطائرات المروحية برأس مال أولي قدره 565 مليون ريال لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.