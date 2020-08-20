السفير الروسي بالقاهرة: لا قوات لدينا في ليبيا.. ونتفهم القلق المصري
وكالات:
قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تود أن تتمتع ليبيا بسيادة كاملة، مضيفا أن ليبيا تمر بمرحلة قاتمة في تاريخها.
وأضاف في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، الخميس: "أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القومي"، مُشددًا على ضرورة بدء العملية السلمية في ليبيا.
كما أكد أن موسكو ليس لديها خطط تتعلق بوجود قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مُشيرًا إلى أنها تحاول "إقناع الجميع، بمن فيهم تركيا، للوصول إلى حل".
يأتي ذلك فيما تسيطر تركيا على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، وتستمر في الدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، في الوقت الذي تتلقى فيه قواتها في ليبيا دعمًا قطريًا، حسبما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري.
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