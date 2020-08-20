وفاة فتى فلسطيني بعد ساعات من إصابته برصاص الاحتلال
رام الله - (د ب أ):
أفادت مصادر فلسطينية بوفاة فتى فلسطيني، اليوم الخميس، بعد ساعات من إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أصاب ليل الأربعاء/الخميس ثلاثة فتية بالرصاص قرب قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقل أحدهم، 16 عاما، وهو بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته صباح اليوم.
وأوضحت المصادر أن حالة الجريحين الآخرين متوسطة وتم نقلهما إلى مستشفى فلسطيني في رام الله لتلقي العلاج بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
من جهته ، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت خلية فلسطينية بحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة واستهدفت أفرادها بالرصاص ورصدت إصابتهم.
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