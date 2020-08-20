بخلاف كورونا.. تسجيل إصابات بمرض بكتيري في مدينة ليبية

وكالات:

أفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، برصد حالات إصابة بمرض "ريكتسيا" البكتيري في مدينة ترهونة بجنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المركز إن فريقا طبيا تابعا له زار أمس الأربعاء منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة، بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض"ريكتسيا" في المدينة، حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

وأضاف أن الفريق أخذ عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مشيرا إلى أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة "ريكتسيا"، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

وأكد تسجيل 6 إصابات بهذا المرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولي.

و"ريكتسيا" نوع بكتيري ما ينتقل عن طريق المفصليات، ولا يعيش هذا النوع إلا بشكل متطفل داخل خلايا العائل، ويسبب أمراض التيفوس الذي تنقله الحشرات.