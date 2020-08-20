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كوريا الجنوبية تسجل 288 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:50 ص الخميس 20 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تسجل 288 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 16 ألفا و346 حالة.
وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أصدره صباح اليوم (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني) إنه مع الأخذ بعين الاعتبار طرق انتقال العدوى، فكانت هناك 276 حالة عن طريق انتقال العدوى محليا بينما بلغ عدد الحالات الوافدة من القادمين من الخارج 12 حالة.
ومن بين الـ12 حالة القادمة من الخارج، كانت هناك 5 حالات لمواطنين كوريين جنوبيين و7 حالات للأجانب.
من جانب آخر، وصل عدد حالات الوفاة إلى 307 حالات بزيادة حالة واحدة..فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 57 حالة ووصل إلى 14063 حالة.
وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت العزل الصحي 1976 شخصا، بزيادة قدرها 230 شخصا، منهم 11 شخصا في حالة صحية خطرة أو حرجة.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الحجر الصحي

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