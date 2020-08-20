بوليفيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 105 آلاف و50 حالة

لاباز - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 105 آلاف و50 حالة، وذلك عقب تسجيل 2031 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4233 حالة، وذلك عقب تسجيل 61 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.