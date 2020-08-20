المكسيك: تسجيل 5792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و707 وفيات
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
سجلت المكسيك 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.
وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.
وأكدت الحكومة المكسيكية -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- بأن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96914
عدد المصابين
-
62553
عدد المتعافين
-
5197
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22244179
عدد المصابين
-
14168389
عدد المتعافين
-
783525
عدد الوفيات
إعلان