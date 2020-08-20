هيلاري كلينتون: الديمقراطيون قد يخسرون أمام ترامب ويحتاجون لفوز "ساحق"
واشنطن - (د ب أ):
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الديمقراطيين قد يخسرون أمام الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، حتى مع وجود المزيد من الأصوات، وشددت على أن الحزب بحاجة إلى تحقيق فوز"ساحق" في تلك الانتخابات.
وأضافت كلينتون لدى إعلانها عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "لا تنسوا أن جو وكامالا يستطيعان الفوز بثلاثة ملايين صوت إضافي ويمكن أن يخسرا .. خذوا ذلك مني".
وكان هذا التعليق بمثابة إشارة إلى مصير كلينتون في حملة 2016 عندما حصلت على أصوات أكثر من ترامب على المستوى الوطني، لكنها فشلت في الفوز في عدد كاف من الولايات لتصل إلى البيت الأبيض.
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