كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس

واشنطن - (د ب أ):

قبلت كامالا هاريس، رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتولي منصب نائب الرئيس.

وقالت هاريس : "أقبل ترشيحكم لـ (منصب) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، لتصبح بذلك أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تترشح عن الحزب لهذا المنصب.

وأضافت: "علمتني أمي أن خدمة الآخرين تعطي للحياة هدفا ومعنى"، مشيرة إلى أن والدتها مهاجرة من الهند "وربما لم تتخيل مطلقا أن أقف أمامكم هنا".