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كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس

06:52 ص الخميس 20 أغسطس 2020
كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس

كامالا هاريس

واشنطن - (د ب أ):
قبلت كامالا هاريس، رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتولي منصب نائب الرئيس.

وقالت هاريس : "أقبل ترشيحكم لـ (منصب) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، لتصبح بذلك أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تترشح عن الحزب لهذا المنصب.

وأضافت: "علمتني أمي أن خدمة الآخرين تعطي للحياة هدفا ومعنى"، مشيرة إلى أن والدتها مهاجرة من الهند "وربما لم تتخيل مطلقا أن أقف أمامكم هنا".

كامالا هاريس الحزب الديمقراطي انتختبتت الرئاسة الأمريكية

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