فعلناها من قبل.. أمريكا تحذر روسيا والصين بسبب إيران

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا والصين من تجاهل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء "بلا شك"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف "لقد قمنا بذلك بالفعل، حيثما وجدنا أي دولة تنتهك...العقوبات الأمريكية الحالية، حملنا كل دولة المسؤولية عن ذلك. سنفعل نفس الشيء فيما يتعلق بعقوبات مجلس الأمن الأوسع نطاقا أيضا".

وهددت الولايات المتحدة بتفعيل بند العودة إلى فرض جميع العقوبات في الاتفاق النووي بعدما خسرت محاولة في مجلس الأمن يوم الجمعة لتمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي أجله في أكتوبر.



وبمجرد أن يقدم بومبيو الشكوى الخاصة بإيران إلى مجلس الأمن، سيكون أمام المجلس 30 يوما لتبني قرار بتمديد إعفاء طهران من العقوبات وإلا يُعاد تفعيل العقوبات تلقائيا.

وسوف تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة لتمديد الإعفاء من العقوبات.

وسوف يجتمع بومبيو، اليوم الخميس، أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.