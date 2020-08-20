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بومبيو يعرب عن ثقته في إعادة فرض العقوبات على إيران وينتقد الأوروبيين

03:18 ص الخميس 20 أغسطس 2020
بومبيو يعرب عن ثقته في إعادة فرض العقوبات على إيران وينتقد الأوروبيين

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته في إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بينما انتقد الدول الأوروبية لعدم دعمها واشنطن في هذا المشروع.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن القادة الأوروبيين "يرفضون القيام بالأمر الشجاع".

وأضاف: "لدينا الأهداف نفسها .. إنهم مرتبطون فقط بهذا الاتفاق النووي المجنون"، في إشارة إلى اتفاق 2015 مع طهران.

وأوضح بومبيو، عشية توجهه إلى نيويورك لإخطار مجلس الأمن الدولي بخطة استعادة العقوبات: "سنسعى لإعادة تلك العقوبات الأممية وسيكون العالم أكثر أمنا".

مايك بومبيو إعادة فرض العقوبات إيران الأمم المتحدة

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