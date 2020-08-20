ترامب يسعى لإعادة فرض عقوبات على إيران رُفعت في ظل الاتفاق النووي

واشنطن - (د ب أ):

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فرض "جميع" عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي رُفعت ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة ربما تثير معركة دبلوماسية فوضوية، بما يتضمن الحلفاء.

وكان ترامب قد انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما، ومنذ ذلك الحين يفرض عقوبات صارمة على إيران.

ويرغب ترامب حاليا في عودة نظام العقوبات الدولية، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة المقرر أن ينتهي سريانه في أكتوبر، ضمن الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يرسل ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو لنيويورك هذا الأسبوع لتقديم إخطار رسمي والسعي نحو تلك الخطوة في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية: "بعد 30 يوما من الإخطار الذي سيقدمه الوزير بومبيو، ستتم استعادة مجموعة من العقوبات الأممية، بما في ذلك مطالبة إيران بتعليق جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب (اليورانيوم). وسيتم أيضا تمديد حظر السلاح على إيران المفروض منذ 13 عاما".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لن تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا".