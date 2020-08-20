أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الرئيس التونسي: فلسطين ستظل القضية المركزية لكل الأحرار في العالم

01:34 ص الخميس 20 أغسطس 2020
الرئيس التونسي: فلسطين ستظل القضية المركزية لكل الأحرار في العالم

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، دعمه لفلسطين، مشددًا على أنها ستظل "القضية المركزية لكل الأحرار في العالم" إلى حين استعادة الفلسطينيين لحقوقهم.

جاءت تصريحات سعيد لدى لقائه السفير الفلسطيني في تونس، هايل الفاهم، وفي أعقاب ضغوط من منظمات في تونس بشأن الموقف الرسمي من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا سيما بعد خطوة الإمارات في هذا الاتجاه.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية: "موقف تونس ثابت من الحق الفلسطيني.. هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح".

وقال الرئيس التونسي: "لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".

وأشار إلى أنه من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه.

وكان قيس سعيد، أعلن عن دعم علني لفلسطين في حملاته الانتخابية واعتبر التطبيع مع إسرائيل "خيانة" كما اعتبر تونس في "حالة حرب" مع إسرائيل، على خلفية اعتداء سلاح الجو الإسرائيلي على مدينة حمام الشط بضاحية العاصمة تونس عام 1985، والذي خلف العشرات من القتلى الفلسطينيين والتونسيين.

وأكد أن "فلسطين رسالة سلام في العالم حين تسترجع حقها وتقيم دولتها وفق المرجعيات الدولية".

وقال السفير الفلسطيني: "تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه".

قيس سعيد فلسطين تونس

الخبر التالى:

معلومات جديدة حول مخاطر الإصابة بكورونا على متن الطائرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان