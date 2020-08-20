أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

"فيسبوك" يحذف 790 مجموعة مرتبطة بنظرية المؤامرة لليمين المتطرف الأمريكي

01:32 ص الخميس 20 أغسطس 2020
"فيسبوك" يحذف 790 مجموعة مرتبطة بنظرية المؤامرة لليمين المتطرف الأمريكي

فيسبوك

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الشركة المالكة لموقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أنها حذفت 790 مجموعة بموقعها الشهير للتواصل الاجتماعي على صلة بنظرية المؤامرة لليمين الأمريكي المتطرف "كيو أنون".

وأضافت الشركة أنها بصدد تقييد حوالي 1950 مجموعة و440 صفحة وأكثر من 10 آلاف حساب على إنستجرام على صلة بـ"كيو أنون"، وهي نظرية للمؤامرة تتنامى عبر الإنترنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن فيسبوك ستتخذ إجراءات ضد الصفحات والمجموعات وحسابات إنستجرام المرتبطة بميليشيات مقرها الولايات المتحدة والجماعات الفوضوية غير المتصلة بالإنترنت التي تدعم العنف في الاحتجاجات.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صنف "كيو أنون" كتهديد إرهابي محلي محتمل.

فيسبوك نظرية المؤامرة اليمين الأمريكي المتطرف

الخبر التالى:

الرئيس التونسي: فلسطين ستظل القضية المركزية لكل الأحرار في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96914

    عدد المصابين

  • 62553

    عدد المتعافين

  • 5197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22244179

    عدد المصابين

  • 14168389

    عدد المتعافين

  • 783525

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان