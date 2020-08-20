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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقعًا للفصائل الفلسطينية في غزة

01:30 ص الخميس 20 أغسطس 2020
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقعًا للفصائل الفلسطينية في غزة

قصف _أرشيفية

غزة - (د ب أ)

استهدفت مدفعية جيش الاحتلا الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد موقع "أمد" للخدمات الإعلامية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعًا عسكريًا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف الموقع الإعلامي: "قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع عسكرية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات".

مواقع عسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي غزة

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