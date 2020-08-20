الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقعًا للفصائل الفلسطينية في غزة
غزة - (د ب أ)
استهدفت مدفعية جيش الاحتلا الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد موقع "أمد" للخدمات الإعلامية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعًا عسكريًا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضاف الموقع الإعلامي: "قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع عسكرية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96914
عدد المصابين
-
62553
عدد المتعافين
-
5197
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22244179
عدد المصابين
-
14168389
عدد المتعافين
-
783525
عدد الوفيات
إعلان