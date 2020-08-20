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ارتفاع مؤشر إصابات كورونا بجميع الدول العربية .. والوفيات تتجاوز 21 ألفًا

01:18 ص الخميس 20 أغسطس 2020
ارتفاع مؤشر إصابات كورونا بجميع الدول العربية .. والوفيات تتجاوز 21 ألفًا

كورونا بالدول العربية

إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 144 ألفًا و196 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 32 حالة.

وارتفع مؤشر الإصابات في الوطن العربي، حيث سجلت جميع الدول إصابات جديدة اليوم.

آخر إحصائيات كــورونا 1 (3)

كورونا بالدول العربية حالات وفيات فيروس كورونا

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كورونا فى العالم

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  • 783525

    عدد الوفيات

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