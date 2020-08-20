ارتفاع مؤشر إصابات كورونا بجميع الدول العربية .. والوفيات تتجاوز 21 ألفًا
01:18 ص الخميس 20 أغسطس 2020
إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 144 ألفًا و196 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 32 حالة.
وارتفع مؤشر الإصابات في الوطن العربي، حيث سجلت جميع الدول إصابات جديدة اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
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