ترامب: تواجد القوات الأمريكية في العراق والشرق الأوسط أكبر خطأ في تاريخنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ظلت في الشرق الأوسط ١٩ عامًا كشرطي بالمنطقة، وعليها أن تعود للبلاد، ومؤكدًا أن على دول الشرق الأوسط حماية نفسها دون استخدام القوات الأمريكية.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن تواجد القوات الأمريكية في العراق والشرق الأوسط يُعد أكبر خطأ في تاريخ بلاده.

وعن الجنود في أفغانستان، أكد أنه يجب عودتهم لديارهم، مضيفًا أن بلاده تبني أقوى جيش في العالم لم يشهد له مثيل قبل ذلك، وأنه يأمل ألا يضطر لاستعمال قوته.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي وصف مرارًا وتكرارًا، قرار واشنطن بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه أكبر خطأ في تاريخ البلاد.

وصرح سابقًا بأن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء سياسة "الحروب التي لا نهاية لها" وتسعى إلى إقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.