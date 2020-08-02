ينتشر بشكل غير عادي.. خبراء البيت الأبيض: نمر بمرحلة جديدة من تفشي كورونا

وكالات

قال خبراء في البيت الأبيض، اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن، حسبما ذكرت رويترز.

وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس "نمر بمرحلة جديدة، ما نشهده اليوم مختلف عن مارس وأبريل".

وأضافت إن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية وأيضا في المناطق الحضرية.

وقالت لقناة "سي.إن.إن" التلفزيونية "إلى كل من يعيش في منطقة ريفية، لست محصنًا أو محميًا من فيروس كورونا".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 4.65 مليون إصابة حتى الساعة 03:30 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وهذه الزيادة على الصعيد الوطني كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والتي بلغت 1.4 بالمئة والتي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات والتي بلغت 508447 إصابة، وكانت الزيادة 5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية ألاسكا زيادة بنسبة 7ر9 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس، لترتفع حصيلة الإصابات بها إلى 3280 إصابة.

بينما شهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 289 حالة وفاة.