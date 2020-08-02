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قصف إسرائيلي يستهدف مواقعًا في قطاع غزة

11:39 م الأحد 02 أغسطس 2020
قصف إسرائيلي يستهدف مواقعًا في قطاع غزة

قصف إسرائيلي - ارشيفية

وكالات

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ لها مساء اليوم الأحد، بأن طيران الاستطلاع التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، قصف مواقع فلسطينية في دير البلح بقطاع غزة.

وقالت إنه "تم سماع دوي انفجارات في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا فارغة في المناطق الشرقية من منطقة القرارة جنوبي قطاع غزة".

ويأتي القصف على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، "اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، من قبل منظومة القبة الحديدية".

قصف إسرائيلي قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية

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