قصف إسرائيلي يستهدف مواقعًا في قطاع غزة

وكالات

ذكرت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ لها مساء اليوم الأحد، بأن طيران الاستطلاع التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، قصف مواقع فلسطينية في دير البلح بقطاع غزة.

وقالت إنه "تم سماع دوي انفجارات في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا فارغة في المناطق الشرقية من منطقة القرارة جنوبي قطاع غزة".

ويأتي القصف على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، "اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، من قبل منظومة القبة الحديدية".