ارتفاع إصابات كورونا بأمريكا إلى 4.65 مليون و154744 وفاة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 65ر4 مليون إصابة حتى الساعة 03:30 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وهذه الزيادة على الصعيد الوطني كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والتي بلغت 4ر1 بالمئة والتي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات والتي بلغت 508447 إصابة، وكانت الزيادة 5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية ألاسكا زيادة بنسبة 7ر9 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أمس، لترتفع حصيلة الإصابات بها إلى 3280 إصابة.

بينما شهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 289 حالة وفاة.