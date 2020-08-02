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مانشستر البريطانية تعلن "الحادث الكبير" لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

11:02 م الأحد 02 أغسطس 2020
مانشستر البريطانية تعلن "الحادث الكبير" لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت سلطات مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الأحد، حالة "الحادث الكبير" لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ريتشارد ليس رئيس بلدية مدينة مانشستر البريطانية لصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" اليوم الأحد، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" في منطقة مانشستر، للمساعدة في مواجهة العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "على الرغم من أن بلدية المدينة والمنظمات المشاركة تعمل بدأب لمواجهة آثار الجائحة منذ أوائل هذا العام فإن إعلان حالة حادث كبير يعني أن بمقدورنا تعزيز هذا الجهد أكثر".

وتابع أن إعلان هذه الحالة يسمح بإنشاء هيكل قيادة مركزية للإشراف على سبل المواجهة وتمكين الوكالات المعنية من الحصول على موارد أكثر.

فيروس كورونا مدينة مانشستر

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