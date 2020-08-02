بيلوسي: الجمهوريون يسعون لتقليص إعانات البطالة الإضافية للأمريكيين

واشنطن - (د ب أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن النواب الجمهوريين والبيت الأبيض انخرطوا في حالة من "التعالي" عندما قالوا إن إعانة البطالة الاتحادية البالغة 600 دولار في الأسبوع مرتفعة للغاية ويجب أن يتم تقليصها أو إلغاؤها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوشين تحدثا إلى برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية بشأن التقدم الحاصل نحو التوصل لحزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في وقت انتهت للتو إعانات البطالة المحسنة لملايين الأمريكيين.

وقال الكثير من الجمهوريين إن المبالغ الطارئة التي تم البدء فيها في مارس تمثل عاملا ماليا غير مشجع للأمريكيين على العودة للعمل، حيث يمكن لبعض المواطنين الحصول على المزيد من المال دون عمل، ويؤدي إلى اضطراب أسواق العمل.

وقالت بيلوسي إن ذلك غير مدعم بـ"بيانات"، لكن ربما من خلال بعض الحالات النادرة، وسمحت بأنه في مرحلة ما، يمكن ربط إعانات البطالة الإضافية بمعدل البطالة، ولكن ليس في حزمة المساعدات التي يتم التفاوض عليها حاليا.