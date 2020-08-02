أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

محادثات نادرة بين وزيري الخارجية الإيراني والإماراتي تناولت مستجدات أزمة كورونا

08:40 م الأحد 02 أغسطس 2020
محادثات نادرة بين وزيري الخارجية الإيراني والإماراتي تناولت مستجدات أزمة كورونا

صورة نشرتها الخارجية الروسية لوزير الخارجية الإير

أبو ظبي - (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليون الأحد، أنه بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر عبر الفيديو مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة وقضايا أخرى.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أنه "أجرى للتو عبر الفيديو محادثات جوهرية وصريحة وودية مع وزير الخارجية الإماراتي".

وتابع ظريف "اتفقنا على مواصلة الحوار خصوصًا أن المنطقة تواجه تحديات صعبة وخيارات أصعب".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تبادل الوزيران التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وبحثا مستجدات جائحة كوفيد-19 في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول" من أجل تجاوز تحدي الجائحة.

وكانت الإمارات قد خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران في يناير 2016 على خلفية احتدام الصراع على النفوذ بين السعودية والجمهورية الإسلامية.

وجاء ذلك بعد اقتحام مقر السفارة السعودية في طهران ردا على تنفيذ الرياض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر.

والعام الماضي، تصاعدت التوترات بين طهران من جهة والرياض وحلفائها من جهة أخرى بعد سلسلة هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط في الخليج، اتّهمت واشنطن الجمهورية الإسلامية بتدبيرها، وهو ما نفته إيران.

وتدعم السعودية وإيران أطرافا متخاصمين في عدد من النزاعات لا سيما في سوريا واليمن.

هذا المحتوى من

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فيروس كورونا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي

الخبر التالى:

حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 8 أشخاص و7 مصابين في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية