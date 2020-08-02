لجنة بالشوري البحريني تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات

البحرين - (أ ش أ)

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، عن إدانتها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وما احتوته من مضامين عدائية مستهجنة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه التصريحات تُعد تطاولاً واستفزازًا مرفوضًا ومستنكرًا، ولا تنسجم مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية بين الدول.

وأشارت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى أن تصريحات وزير الدفاع التركي تعتبر اعتداءً على دولة عربية شقيقة تحرص على دعم القومية الأصيلة، ومساندة المجتمع الدولي للاضطلاع بالدور الفاعل والمهم في نشر السلام والاستقرار في كل دول العالم.

وأضافت "وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على موقف مملكة البحرين في التضامن التام مع دولة الإمارات، والوقوف صفا واحدا معها في كل ما تتخذه لحفظ أمنها وسيادتها، لتعبر عن استنكارها لتصريحات وزير الدفاع التركي والتدخلات التركية المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تتناقض وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن أنها تعد تهديدا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي، وكل جهود حفظ السلام في المنطقة".