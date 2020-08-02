قائد الجيش الليبي يتوعد الاستعمار التركي

لندن - (بي بي سي)

كرر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، القول إن قواته المتمركزة في شرقي ليبيا ستقوم " بطرد الاستعمار التركي" في إشارة منه للدعم التركي لقوات ما تسمى بحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

ونشر المتحدث باسم قوات شرقي ليبيا أحمد المسماري مقطعا مصورا يظهر فيه حفتر وهو يمتدح عددا من قواته والذي وصفهم بالسلفيين.

وانتقد حفتر "الاستعمار التركي الذي لم يعود بالفائدة على الشعب الليبي".

وتستمر تركيا في الدفع بمرتزقة وأسلحة إلى ميليشيات الوفاق في مخالفة واضحة للمواثيق والقرارات الأممية الخاصة بليبيا.

في هذا الصدد، كشف المرصد السوري، اليوم، أن تركيا أرسلت ألفين وخمسمئة تونسي من عناصر داعش تم نقلهم من سوريا لدعم ميليشيات طرابلس بليبيا، وتشكل هذه الخطوة تهديدا أمنيا على تونس، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".