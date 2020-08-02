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الأردن يدين بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة

06:06 م الأحد 02 أغسطس 2020
الأردن يدين بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة السلطات الإسرائيلية على المضي قدمًا في بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، رفض بلاده للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة (E1) وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية، سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي، وفقا لإلتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مشددا على أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر.

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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القدس المحتلة الأردن الأراضي الفلسطينية

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