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الشرطة البريطانية تعتقل رجلين للاشتباه بارتكاب هجوم بدافع عنصري

05:53 م الأحد 02 أغسطس 2020
الشرطة البريطانية تعتقل رجلين للاشتباه بارتكاب هجوم بدافع عنصري

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة البريطانية في مدينة بريستول، رجلين يشتبه في دهسهما رجلاً أسود بسيارتهما في هجوم بدوافع عنصرية.

وأصيب الرجل 21 عامًا، الذي صدمته السيارة، بإصابات خطيرة، حيث قال أطباء إن من المرجح أن يحتاج إلى ستة أشهر للتعافي من كسر في الساق والأنف وعظمة الوجنة.

وقال شهود عيان إنه كان بالإمكان سماع إساءات عنصرية من السيارة، التي كان بها شابان في عمر الثامنة عشرة، وأفادت تقارير بهروبهما من مكان الحادث.

ومن المرجح أن يعيش الرجل بآثار لندوب بشكل دائم، وتم إنشاء موقع إلكتروني لجمع تبرعات له، بدعم من فرقة ماسيف أتاك في بريستول.

وتم إلقاء القبض على الرجلين يوم السبت بعد أن وقع الهجوم في 22 يوليو، أثناء توجه الرجل، الذي يعمل في مستشفى ساوثميد، إلى محطة حافلات بعد العمل.

الشرطة البريطانية مدينة بريستول اعتقال رجلين

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