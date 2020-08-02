سفير العراق في الأردن عن الذكرى الـ30 لغزو الكويت: "تصرف أرعن"

وكالات:

وصف السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، اجتيح العراق للكويت قبل 30 عامًا بأنه "تصرف أرعن وغير مسؤول".

وغرّد العذاري عبر تويتر، الأحد: "اليوم تصادف الذكرى الـ(30) للتصرف الأرعن وغر المسؤول من قبل نظام ديكتاتوري دموي والذي تحمل تبعاته شعبين شقيقين جارين وأمة عربية باكملها لسنوات طويلة".

وتابع: "حمى الله العراق والكويت من كل سوء".

اليوم تصادف الذكرى ال (٣٠) للتصرف الأرعن والغير مسؤول من قبل نظام دكتاتوري دموي والذي تحمل تبعاته شعبين شقيقين جارين وأمة عربية باكملها لسنوات طويلة

حمى الله #العراق و #الكويت من كل سوء 🤲

🇮🇶🤝🇰🇼 — حيدر العذاري | Haidar Al Athari (@HaidarHadi) August 2, 2020

تحل اليوم الأحد الذكرى الـ30 للغزو العراقي للكويت، الذي وقع في 2 أغسطس 1990، وخلّف تداعيات لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة العربية.

ووقتذاك، أعطى النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها، محاولًا إسقاط الشرعية عن قيادتها وطمس سيادتها وهويتها المستقلة.

ونجحت الجهود الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة دولية، أثمرت في 29 نوفمبر 1990 بصدور قرار مجلس الأمن رقم 678، أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية لتحرير الكويت.

وحدد هذا القرار تاريخ 15 يناير1991 موعدًا نهائيًا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن حشود التحالف الدولي بقيادة أمريكا سوف "تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660".

وتشكل ائتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، وبدأت عملية تحرير الكويت في 17 يناير 1991.