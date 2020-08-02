1375 حالة في 24 ساعة..السعودية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أشهر
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2917حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1357 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 278 ألفا و835 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2533 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 240 ألفا و 81 شخصا.
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