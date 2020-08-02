أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

1375 حالة في 24 ساعة..السعودية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أشهر

04:15 م الأحد 02 أغسطس 2020
1375 حالة في 24 ساعة..السعودية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ أشهر

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2917حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1357 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 278 ألفا و835 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2533 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 240 ألفا و 81 شخصا.

وزارة الصحة السعودية السعودية اصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

سفير العراق في الأردن عن الذكرى الـ30 لغزو الكويت: "تصرف أرعن"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مظاهرات في طرابلس للمطالبة بطرد المرتزقة.. ومناوشات بين ميليشيا الوفاق