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السودان مُستعد للعمل مع واشنطن لحذفه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

03:19 م الأحد 02 أغسطس 2020
السودان مُستعد للعمل مع واشنطن لحذفه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم

الخرطوم- (أ ف ب):

رحّب السودان بإعراب الولايات المتحدة عن الاستعداد لإزالته من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى نيته للعمل من أجل تحقيق ذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إن إزالة السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب سيكون "أمراً جيداً".

وجاء في بيان للحكومة السودانية الانتقالية نشرته الصحافة السبت "رحب مجلس الوزراء الانتقالي بالتصريحات التي أدلى بها" بومبيو.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحذف بلاده عن القائمة السوداء الأميركية.

وأكد البيان استعداد السودان "لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين".

وبرزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عائلات أمريكية عن تفجيري سفارتين أميركيتين في إفريقيا عام 1998، في هجومين تبناهما تنظيم القاعدة.

واتهمت الولايات المتحدة السودان بأنه دعم المسؤولين عن الهجومين وطلبت تعويضات لعائلات الضحايا الأميركيين، وهذا الأمر هو شرط حالياً لإزالة السودان عن اللائحة السوداء.

في هذا السياق، أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء جدّد "التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود (...) لإغلاق هذا الملف".

وكان بومبيو قال الخميس أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.

هذا المحتوى من

AFP
السودان قائمة الدول الراعية للإرهاب الولايات المتحدة مايك بومبيو

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