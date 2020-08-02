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2685 في 24 ساعة.. ايران تسجل رقما قياسيا لإصابات "كوفيد-19" الجديدة

03:17 م الأحد 02 أغسطس 2020
2685 في 24 ساعة.. ايران تسجل رقما قياسيا لإصابات "كوفيد-19" الجديدة

ايرانيون يضعون الكمامات في احد شوارع طهران

طهران- (أ ف ب):

اعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تسجيل 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة في رقم قياسي منذ نحو شهر في إيران التي تواجه تفشيا جديدا للوباء منذ نهاية يونيو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سدات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي "لقد خسرنا للأسف 208 من مواطنينا الأعزاء المصابين بالفيروس" في الساعات ال24 الماضية. وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 17190 في إيران.

ومنذ نهاية يونيو تسجل الجمهورية الإسلامية زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة الزاميا.

وقالت لاري ان الوضع مقلق في 25 من محافظات البلاد ال31 منها قم (وسط) أول بؤرة لتفشي الوباء في فبراير والتي "سجلت زيادة كبيرة بعدد حالات المرضى الذين ادخلوا المستشفيات في مارس".

وأضافت ان وزارة الصحة "لاحظت مجددا ارتفاعا في عدد المصابين الذين ينقلون يوميا إلى المستشفيات" في محافظة قم مشيرة إلى مخاوف من عودة انتشار الفيروس فيها.

ومع الحالات ال2685 الجديدة التي اعلنتها وزارة الصحة يبلغ العدد التراكمي للمصابين 309437 ما يجعل من إيران البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط بكوفيد-19.

ولوقف تفشي الفيروس اتخذت ايران تدابير عدة لكن دون فرض عزل أو حجر.

وذكر الإعلام الإيراني أن المخرج الإيراني خسرو سينايي (79 عاما) الذي حاز عدة جوائز عن أعماله في مهرجانات رسمية ايرانية ودولية، توفي السبت جراء كوفيد-19.

وقالت لاري "العامل الرئيسي لوقف تفشي الفيروس هو تصميمنا على الالتزام بالمبادىء الصحية" على غرار "التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات".

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إيران فيروس كورونا

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