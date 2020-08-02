وزير الداخلية الهندي يُصاب بكورونا ويُنقل للمستشفى

وكالات:

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه نُقل إلى المستشفى، حسبما ذكرت "رويترز".

ويتولى أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأحد أقوى السياسيين نفوذا في البلاد، وزارة سيادية كانت في صدارة مهام التعامل مع تفشي فيروس كورونا في الهند.

وقال شاه في تغريدة عبر تويتر: "أطلب منكم يا من تواصلتم معي في الأيام القليلة الماضية أن تعزلوا أنفسكم وتخضعوا للفحص".

وارتفعت، الأحد، حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى مليون و750 ألفا و723 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 ألفا و735 حالة إصابة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء "كوفيد 19" في البلاد إلى 37 ألفا و364 حالة، وذلك عقب تسجيل 853 حالة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.