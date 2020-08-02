أردني يقتل مصريا في "عمان".. وأسرته تطالب بالقصاص وإعادة الجثمان

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب بقرية غزال التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بطلق ناري في حي نزال بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكدت أسرة الشاب السيد عبد الحميد الشورى، 30 عاما، تلقيهم خبر وفاته، مطالبين بسرعة القصاص لابنهم وإعادة جثمانه لدفنه بمسقط رأسه.

كانت وزارة القوى العاملة أعلنت اليوم الأحد عن تفاصيل وملابسات واقعة مقتل عامل مصري على يد شاب أردني الجنسية بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات المتوفى بعد مصرعه وسرعة التواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية وكذا التنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات وقام الملحق العمالي بالاتصال بأسرة المتوفى وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة، كما تمت طمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفى.