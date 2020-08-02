واشنطن تدعو طهران لاحترام "المعايير القانونية الدولية"بعد توقيف شارمهد

واشنطن/طهران- (أ ف ب):

دعت وزارة الخارجية الأمريكية ليل السبت الأحد طهران إلى احترام "المعايير القانونية الدولية"، بعد إعلانها توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" متهم بإدارة "عمليات مسلحة وتخريبية" ضد إيران من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان بثه التلفزيون الإيراني السبت توقيف زعيم "مجموعة إرهابية" مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في مدينة شيراز (جنوب) في 2008 وهجمات أخرى تم إحباطها.

وقالت الوزارة إن جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة توندار "الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة" قوات الأمن الإيرانية.

من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بحدة واشنطن لاستضافتها شارمهد و"دعمها إرهابيين معروفين تبنوا عددا من الأعمال الإرهابية داخل" البلاد.

وقالت في بيان إن "الكيان الأمريكي يتحمل مسؤولية دعمه للزمر الإرهابية والجناة الذين يديرون من داخل الولايات المتحدة عمليات تخريبية ومسلحة وإرهابية ضد الشعب الإيراني ويريقون دماء مواطنينا".

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية "أخذنا علما بالمعلومات المتعلقة بشارمهد". وأضاف أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة".

وتابع الناطق باسم الخارجية الأمريكية "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية".

ولم يوضح البيان تاريخ أو مكان توقيف جمشيد شارمهد زعيم "جمعية مملكة إيران" المعروفة أيضا باسم "مجموعة توندار" التي تسعى إلى إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية.