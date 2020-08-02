محكمة بلندن تنظر في "اتهام جنود بريطانيين بقتل مدنيين عزل بأفغانستان"

لندن- (بي بي سي):

جددت وثائق سرية عسكرية بريطانية المخاوف من احتمال ارتكاب عناصر من قوات النخبة التابعة لجيش البلاد جرائم حرب أثناء محاربتهم لحركة طالبان في أفغانستان قبل نحو 10 أعوام.

وظهرت الوثائق في إطار قضية تنظرها محكمة بريطانية عقب التحقيق الصحفي الذي قامت به بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز.

ويسلط التقرير الضوء على المزاعم بأن عناصر من قوات النخبة تعمدت قتل أشخاص لا يمثلون أي خطر.

هذا وقد أنكرت وزارة الدفاع البريطانية حدوث هذه الممارسة.

وتبحث المحكمة العليا في لندن ما إذا كان قد اتم التحقيق بصورة مناسبة في الاتهامات.