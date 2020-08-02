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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 شخصًا تظاهروا ضد نتنياهو

10:31 ص الأحد 02 أغسطس 2020
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 شخصًا تظاهروا ضد نتنياهو

شرطة إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

اعتقلت شرطة إسرائيل 12 متظاهرا صباح الأحد، رفضوا إنهاء مظاهرة ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، طبقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وقال نائب قائد منطقة القدس، عفير شومير إن الشرطة استخدمت "قوة معقولة" ضد مجموعة من المتظاهرين، رفضت إخلاء الشارع خارج المقر الرسمي لنتنياهو بحلول الساعة الثانية صباح اليوم(23:00 بتوقيت جرينتش أمس السبت).

لكن متظاهرا يدعى جيل باردا قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سلوك الشرطة كان "عدائيا" بشكل مفرط حيث تم استخدام القوة في إبعاد الحشود التي رفضت المغادرة .

وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس السبت، إن أكثر من 7000 شخص شاركوا في مظاهرة بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء /70 عاما/ في القدس، مطالبين باستقالته.

وذكرت الشرطة أن حوالي 1000 شخص شاركوا أيضا في مسيرة عند مقر إقامة نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية الساحلية، كما شهدت تل أبيب مظاهرة أيضا.

وتشهد إسرائيل تظاهرات ضد نتنياهو منذ أسابيع. في خضم أزمة فيروس كورونا، ويتهم المحتجون رئيس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمنع انتشار الفيروس قبل الأوان وعدم الاستعداد لموجة ثانية من انتشاره، من بين أمور أخرى.

وتسبب الإغلاق في الإضرار بالاقتصاد بشدة، حيث تخطت البطالة حاجز الـ 20% في بلد يقطنه تسعة ملايين نسمة.

يذكر أن الادعاء العام في إسرائيل قرر أواخر العام الماضي توجيه اتهامات تتعلق بالفساد لنتنياهو. وتتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو.

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