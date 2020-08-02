زيادة عدد الحرائق في منطقة الأمازون بالبرازيل

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

استمر عدد الحرائق في منطقة الأمازون البرازيلية في الارتفاع، رغم الحظر المفروض على حرق الأراضي هناك، طبقا للأرقام الرسمية الصادرة أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وفي الولايات التسع البرازيلية التي تتاخم حوض الأمازون، ارتفع عدد الحرائق بأكثر من 20 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء "أي.إن.بي.إي".

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 6804 حرائق في يوليو هذا العام، مقارنة بـ5318 في يوليو 2019 . ويخشى مسؤولون احتمال أن يكون عام 2020 هو الأسوأ بالنسبة للغابات الاستوائية في البرازيل.

ورصدت الأقمار الاصطناعية يوم الخميس الماضي وحده 1007 حرائق في الأمازون، فيما وصفته منظمة "جرينبيس" البرازيلية بأنه رقم قياسي سلبي لأحد الأيام في شهر تموز/يوليو منذ 15 عاما.

وكان وزير البيئة، ريكاردو ساليس والرئيس جايير بولسونارو قد حظرا في منتصف يوليو الماضي حرق الأراضي في منطقة الأمازون وفي منطقة بانتانال وهي أكبر منطقة مستنقعات في العالم، لمدة 120 يوما.