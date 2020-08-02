إصابة 18 من رجال الشرطة الألمانية أثناء فض احتجاج ضد قيود كورونا في برلين

برلين - (د ب أ):

قالت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين في وقت مبكر صباح اليوم الأحد إن 18 من أفرادها أصيبوا أثناء فض احتجاج ضد القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجرى نقل ثلاثة من مصابي الشرطة إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من فض التظاهرة التي شارك فيها حوالي 20 ألف شخص، على أساس أن المنظمين لم يلتزموا بالقواعد الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها نشرت 1100 من رجالها يوم السبت لمراقبة الحدث وفضه.

وطالبت الشرطة المشاركين عدة مرات في بداية الأمر بالانصراف، وقامت باحتلال منصة المظاهرة بعدما أنزلت العديد من المنظمين من فوقها وسط صيحات احتجاج.