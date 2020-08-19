بعد توقف ٩ أشهر.. المبعوث الأممي يعلن عن اجتماع للجنة الدستورية السورية
نيويورك - (د ب أ)
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن لجنة برعاية الأمم المتحدة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا ستجتمع الأسبوع المقبل بعد توقف دام تسعة أشهر.
وأبلغ بيدرسون، مجلس الأمن بأن التوقف كان بسبب الخلافات حول جدول الأعمال حتى مارس، تلتها قيود متعلقة بفيروس كورونا.
وأضاف المبعوث الأممي إنه يواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على القدوم إلى جنيف وهم على استعداد للانخراط بجدية في الموضوع.
وقال إن الإحباط من عدم إحراز تقدم في العملية السياسية استمر في الضغط علي.
وتم إطلاق ما يسمى باللجنة الدستورية السورية في جنيف العام الماضي، بمشاركة 150 مندوبًا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بنسب متساوية.
وقال بيدرسون إنه من المقرر أن تشارك "الهيئة المصغرة" للجنة، المكونة من 15 مندوبًا من كل قائمة، في الاجتماع يوم 24 أغسطس، وستكون تلك جلستهم الثالثة.
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