أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

بعد توقف ٩ أشهر.. المبعوث الأممي يعلن عن اجتماع للجنة الدستورية السورية

11:30 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
بعد توقف ٩ أشهر.. المبعوث الأممي يعلن عن اجتماع للجنة الدستورية السورية

جير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

نيويورك - (د ب أ)

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن لجنة برعاية الأمم المتحدة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا ستجتمع الأسبوع المقبل بعد توقف دام تسعة أشهر.

وأبلغ بيدرسون، مجلس الأمن بأن التوقف كان بسبب الخلافات حول جدول الأعمال حتى مارس، تلتها قيود متعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف المبعوث الأممي إنه يواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على القدوم إلى جنيف وهم على استعداد للانخراط بجدية في الموضوع.

وقال إن الإحباط من عدم إحراز تقدم في العملية السياسية استمر في الضغط علي.

وتم إطلاق ما يسمى باللجنة الدستورية السورية في جنيف العام الماضي، بمشاركة 150 مندوبًا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بنسب متساوية.

وقال بيدرسون إنه من المقرر أن تشارك "الهيئة المصغرة" للجنة، المكونة من 15 مندوبًا من كل قائمة، في الاجتماع يوم 24 أغسطس، وستكون تلك جلستهم الثالثة.

جير بيدرسون سوريا اللجنة الدستورية السورية

الخبر التالى:

مسلحون يهاجمون خيام الاعتصام وسط كربلاء العراقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. و5 شروط