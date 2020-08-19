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الناشط العراقي زيدون عماد ينجو من محاولة اغتيال فاشلة في بغداد

11:04 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الناشط العراقي زيدون عماد ينجو من محاولة اغتيال فاشلة في بغداد

ارشيفية

وكالات

أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ لها مساء اليوم الأربعاء، أن مسلحون نفذوا محاولة اغتيال فاشلة للناشط السياسي زيدون عماد في شارع السعدون في العاصمة العراقية بغداد.

ونجا الناشط السياسي العراقي فلاح الحسناوي، مساء اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال طالته هو وخطيبته، التي فارقت الحياة إثر إطلاق مسلحون الرصاص عليهما، حسبما ذكرت العربية.

واغتيل اليوم نحو ٥ نشطاء سياسيين في العراق بينهم الدكتورة ريهام يعقوب، على يد مسلحين مجهولين، في البصرة وبغداد.

وذكرت "العربية" أن الحسناوي، أصيب في محاولة الاغتيال بنحو ٧ طلقات نارية، فيما نجت إحدى المسعفات من رصاص المسلحين أثناء محاولتها إسعاف نشطاء في البصرة.

وبحسب العربية، فإن النشطاء الذين قتلوا أو تم محاولة اغتيالهم اليوم، كانوا قد التقوا بالقنصل الأمريكي في بغداد.

وأقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة وعددًا من مدراء الأمن بسبب انتشار عمليات الاغتيال في الفترة الأخيرة في العراق.

وشكلت شرطة مدينة البصرة العراقية، لجنة من كبار ضباط الشرطة للتحقيق في جريمة اغتيال الطبيبة ريهام يعقوب وزميلتها والتي وقعت اليوم.

زيدون عماد محاولة اغتيال فاشلة بغداد

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