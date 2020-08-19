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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره العُماني الجديد

09:58 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره العُماني الجديد

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، إن شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العُماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وأكدا الوزيران على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.

واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قُدمًا إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.

سامح شكري وزير الخارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

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