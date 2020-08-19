وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره العُماني الجديد
وكالات
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، إن شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العُماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد.
وأكدا الوزيران على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.
واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قُدمًا إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.
الخبر التالى:المسماري: نرفض جعل سرت منطقة منزوعة السلاح
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96590
عدد المصابين
-
60651
عدد المتعافين
-
5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21842782
عدد المصابين
-
14570347
عدد المتعافين
-
773279
عدد الوفيات
إعلان