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لبنان يسجل حالتي وفاة و589 إصابة جديدة بكورونا

07:29 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
لبنان يسجل حالتي وفاة و589 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في لبنان

لبنان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 10347 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 109 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7207 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية

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