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واشنطن تدين التمرد في مالي وتدعو لاستعادة الحكومة الدستورية

07:28 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
واشنطن تدين التمرد في مالي وتدعو لاستعادة الحكومة الدستورية

مايك بومبيو

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب العسكري في مالي، داعيا إلى إطلاق سراح المسؤولين الحكوميين المحتجزين وعائلاتهم بجانب تقديم ضمانات على سلامتهم.

ووصف بومبيو في بيان، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الأحداث التي شهدتها مالي أمس الثلاثاء بأنها "تمرد" داعيًا كل الجهات العسكرية والسياسية (طفي مالي بالعمل نحو استعادة الحكومة الدستورية.

وأكد بومبيو على إدانة الولايات المتحدة بشدة لأحداث 18 أغسطس في مالي، كما ندين أي استيلاء على السلطة بالقوة"، كما حث "كل الأطراف الفاعلة في مالي بالانخراط في حوار سلمي لاحترام حقوق الماليين في حرية التعبير عن الرأي والاحتشاد السلمي ونبذ العنف.

وتأتي إدانة الولايات المتحدة الأمريكية على خطى العديد من الإدانات الدولية الأخرى لمحاولة الانقلاب التي شهدتها مالي مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وكان رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا قد أعلن استقالته، في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد احتجازه مع رئيس الوزراء على يد مسؤولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.

وأعلنت المجموعة العسكرية التي تسمي نفسها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" في بيان، أنها ستشرف بنفسها على انتقال السلطة السياسية وانتخابات جديدة وحظر تجوال في جميع أنحاء البلاد.

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