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البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

06:45 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

وزارة الخارجية البحرينية

البحرين - (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع واحد وعشرين مرافقًا له أثناء مرور موكبه وسط بيروت في عمل إرهابي عام 2005.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بلبنان"، مؤكدة ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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