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"أبل" تصبح أول شركة تكنولوجيا أمريكية تتخطى قيمتها 2 تريليون دولار

06:35 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
"أبل" تصبح أول شركة تكنولوجيا أمريكية تتخطى قيمتها 2 تريليون دولار

شركة أبل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، 2 تريليون دولار أمريكي بعد وصول سعر السهم إلى 467 دولار، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجية أمريكية تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني أن شركة أبل حققت قيمتها السوقية تريليون دولار في أغسطس 2018، ما يعني أنها استطاعت مضاعفة قيمتها خلال عامين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن النمو السريع لشركة أبل يرمز إلى النجاح الواسع الذي حققه سوق التكنولوجيا مؤخرا، لافتة إلى أن القيمة السوقية لعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل، كلها تتخطى تريليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم معاناة وإفلاس آلاف الأعمال التجارية والشركات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفقدان الملايين حول العالم وظائفهم، إلا أن قطاع التكنولوجيا أزدهر خلال تلك الأزمة.

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