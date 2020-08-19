فتح وحماس تتوحدان في فعاليات ضد اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

رام الله/غزة - (د ب أ)

نظم الفلسطينيون بحضور مشترك لحركتي فتح وحماس في رام الله وغزة، اليوم الأربعاء، فعاليات موحدة ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال مهرجان شعبي في رام الله، على توحد الموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل وضد التطبيع العربي معها.

وأشار اشتية إلى عقد القيادة الفلسطينية أمس اجتماعًا بمشاركة كافة الفصائل ضد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، معتبرًا أن الاجتماع "يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك على أساس العمل من أجل دحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وأعلن أن حكومته "جاهزة لتطبيق أي اتفاق على طاولة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي" المستمر منذ منتصف عام 2007.

وقال اشتية إن أي تطبيع عربي مع إسرائيل "حرف لبوصلة الصراع في المنطقة وشرعنة للاحتلال للأراضي الفلسطينية وتشجيع له على قمع الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه وحقوقه".

وأضاف أن تطبيع الإمارات يعد "طعنة مؤلمة وخروجًا فاضحًا عن الإجماع العربي وعن مبادرة السلام العربية".

بدوره، قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف إن مهرجان اليوم، يأتي تجسيدًا لاجتماع القيادة الفلسطينية أمس الذي ضم مختلف الفصائل، الأمر الذي يعني بأن شعبنا متحد جنبًا إلى جنب في مواجهة كل المخططات والمؤامرات.

وأكد يوسف على أهمية الوحدة الفلسطينية كتدشين للمسار الصحيح الذي يريده الشعب الفلسطيني وكل من ينحاز إلى الحقوق الفلسطينية.

وفي غزة نظّمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، تم خلاله رفع الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تصف التطبيع بالخيانة.

وحذر عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، خلال التظاهرة، من مخاطر الهرولة للتطبيع مع إسرائيل بوصفه خيانة للقضية والمقدسات والحقوق الفلسطينية.

فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس إن الشعب الفلسطيني موحد ضد مخططات التطبيع التي تستهدف القضية الفلسطينية ولن يسمح بتمرير المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية.