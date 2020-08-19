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الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلمي في بيلاروسيا: "نقف مع الشعب"

05:11 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلمي في بيلاروسيا: "نقف مع الشعب"

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في بيلاروس.

وأضافت: "نحن نقف مع شعب بيلاروس الذي يريد الحريات الأساسية والديمقراطية".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية سوف تقدم 53 مليون يورو (63 مليون دولار) لدعم شعب بيلاروس. وفي حين أن ثلاثة ملايين يورو سوف تذهب لضحايا القمع ودعم المجتمع المدني، فإن نصيب الأسد سوف يكون لدعم طارئ فيروس كورونا (كوفيد-19).

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