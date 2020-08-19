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البرلمان الأوروبي: مستقبل بيلاروسيا بيد مواطنيها.. وأي تدخل "غير مقبول"

04:40 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
البرلمان الأوروبي: مستقبل بيلاروسيا بيد مواطنيها.. وأي تدخل "غير مقبول"

رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

روما- أ ش أ:

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الأربعاء، إن مستقبل بيلاروسيا لا يقرره إلا مواطنوها، مشيرا إلى أن أي تدخل خارجي "لن يكون مقبولًا".

وأضاف ساسولي، في كلمته بقمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية حول الأزمة في بيلاروسيا التي عقدت عبر الفيديو، أنه يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي واجب دعم مطالب المواطنين لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أسرع وقت ممكن وضمان التحقق من نتائجها ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف في البلاد، وتبني عقوبات في أقرب وقت ممكن.

وأشار ساسولي، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إلى أن آلاف المتظاهرين اجتاحوا الشوارع منذ 10 أيام، ليس فقط احتجاجًا على نتائج الانتخابات التي يعتقدون أنها مزورة، ولكن ضد وحشية وعنف النظام البيلاروسي.

ولفت إلى أن مشاهد العنف ضد المتظاهرين السلميين مروعة وأثارت عاطفة الرأي العام.

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